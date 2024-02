Catania | controlli della polizia | identificate oltre 300 persone | 2 parcheggiatori abusivi sanzionati

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, ulteriormente rafforzate durante le festività agatine, ladi Stato ha predisposto articolati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrastocriminalità diffusa e di ogni forma di illegalità. Con questi obiettivi gli agentiSquadra Volante, delle motovolanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” hanno eseguito mirati servizi di perlustrazione ad ampio raggio, nelle aree circostanti e limitrofe ai luoghi delle celebrazioni e delle processioni in onore di Sant’Agata, affollate di fedeli e turisti, realizzando diversi posti di controllo per l’identificazione dellee la verifica dei veicoli. Nel corso dei servizi sono state347 ...

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute, ha intensificato i ... (dayitalianews)

L'Italia ha i protocolli produttivi più rigorosi a livello mondiale, attenzione all'ambiente e prodotti di grande eccellenza, ma soffre per la concorrenza sleale di Paesi che utilizzano manodopera a ...Il network di officine Asso Service del Consorzio Assoricambi non si ferma e si riunisce in Sicilia: la prima tappa del 2024 degli Asso Service Days si è svolta a Catania.Lo dichiara l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano.