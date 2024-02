Castel Focognano | ampliato il sistema di videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – Dallo scorso mese di gennaio, nel territorio comunale disono state attivate 4 nuove telecamere dotate anche di“Targa System” (non sanzionatorio), all’apparenza una comune telecamera, in realtà ilè in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, e tanto altro, permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini. Questa nuova strumentazione va ad integrare quelle già attivate nel mese di maggio del 2021, il costo dell’operazione è di circa 30.000 euro e sono frutto di un contributo della Regione Toscana per il 50% e l’altro ...