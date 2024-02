Cassazione | è reato spiare moglie e figli in casa

La transazione intercorsa tra la parte civile e il terzo garante coobbligato, in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in ...Inizia la settimana più lunga per gli arrestati nell'indagine sulle truffe con il Superbonus che ha rappresentato un vero e proprio "terremoto" in Ciociaria. Due imprenditori ...La città di Padova si ritrova al centro di una controversia politica e storica in seguito al corteo auto-organizzato tenutosi sabato sera per commemorare la tragedia delle foibe. La manifestazione ha ...