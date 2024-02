Caso Ilaria Salis | il padre Roberto | “Lasciati soli | dal governo solo no Resterà in galera a lungo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È deluso dall’incontro con i ministri,. Ildella maestra in carcere da ormai un anno a Budapest, al termine dell’incontro con Carlo Nordio e Antonio Tajani, ha accusato: “Siamo completamente. Abbiamo chiesto due cose e sono state negate. Non abbiamo assolutamente un buon feeling su quello che sta accadendo”.ha anche tracciato quello che a suo avviso sarà lo sviluppo della vicenda, dopo l’indignazione e le rimostranze dell’esecutivo nei confronti di Budapest: “Credo che mia figlia starà molto tempo ine che vedremo ancora parecchi processi in cui si troverà con le catene”. In dettaglio, ha spiegato, la richiesta avanzata dalla famiglia e dai legali è di “due documenti che sarebbero serviti ad ...

ROMA – Roberto Salis, il padre della 39enne Ilaria, antifascista in carcere in Ungheria, ha incontrato oggi, 5 febbraio 2024, i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio.La protesta dell'eurodeputata ungherese in Aula: "E' criminale e ha mentito" Ilaria Salis è stata arrestata in Ungheria ...Gyori lamenta che il dibattito sul caso Salis viola un articolo del ...“Ciò avviene anche per il caso di Filippo Mosca in Romania”. E chiede di “garantire i diritti fondamentali e il giusto processo” per Ilaria Salis.