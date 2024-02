Caso Ilaria Salis | il padre incontra Nordio e Tajani

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) . Al centro dell’incontro la richiesta di domiciliari È previsto per oggi, 5 febbraio, l’incontro tra ildie i ministri. Ieri, all’Ansa, Robertoha detto: “Sono stanco morto ma non c’è dubbio che continuo a combattere. Io non mollo.” Sull’incontro Robertosi è detto “fiducioso che ci possano essere passi avanti. Sono anche fiducioso che questa risonanza che ha assunto questosia un’opportunità per tutti per fare meglio in futuro. Io credo sia una grande opportunità anche per l’Ungheria, anche per Orban”. Sulla richiesta di arresti domiciliari per, ha detto sempre ildell’attivista: “sono tutte chiacchiere, non c’è nulla di ...