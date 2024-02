Caserta | sprechi alimentari nelle mense scolastiche | mozione di Pasquale Napoletano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 5 febbraio 2024). “Il 5 febbraio è la Giornata di Prevenzione dello Spreco Alimentare. Per combattere gli, servono innanzitutto iniziative di proconcreta, di educazione vera, di monitoraggio continuo, di ispirazione efficace di ogni azione pubblica a principi da tempo osservati e valorizzati in Italia e nel mondo. È quanto qui al’amministrazione Marino, che pure conta nella sua giunta esponenti che si rifanno a parole agli stessi principi, non ha mai fatto. Tre anni fa l’adesione finita nel dimenticatoio ad una App nazionale, amai decollata. L’indifferenza nei confronti del pungolo a suo tempo espresso da alcuni esponenti della minoranza, sempre anni fa. Nessuna traccia nell’attenzione allo spreco alimentareiniziative ...