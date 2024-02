Caserta | chiusura mercato via Ruta | Napoletano | “Era già tutto previsto | dice una nota canzone”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 5 febbraio 2024). “Era già”,una. Prevedibile ipotesi, quella di arrivare ad unadeldi viaforse per due turni, per provvedere a iniziative che potevano essere ben programmate e pianificate senza creare disagio ai cittadini utenti della struttura e danno ai suoi operatori. Sopralluoghi, istanze, mozioni, interrogazioni: non è bastato per scalfire la protervia di un’amministrazione come quella guidata da Carlo Marino, che si rivela ogni giorno più inetta. Contro l’evidenza dei fatti, chiacchiere, promesse, annunci. Come quelli che da mesi si ripetono senza vergogna, addirittura immaginando app (circa le app e la customer satisfaction l’amministrazione Marino dovrebbe andare a nascondersi, ...