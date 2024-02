“Casa Mia” di Ghali | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Mia”, ildi. Il brano è affresco elettro-rap di una città dove «siamo tutti zombie con il telefono in mano» e di un quartiere dove si è perso il concetto di, segnato forse da una crisi di valori e di certo dal contrasto tra le comunità.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Come eliminare in casa la puzza di fumo e di fritto : è facilissimo , mia nonna faceva così! Se in casa persiste un fastidioso odore di fumo di ... (donnaup)

“Visita Signore la mia casa” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami ... (lalucedimaria)

"Ho visto il signor Saladdino fare gli ultimi due-tre passi e crollare per terra, è spirtato davanti ai miei occhi, aveva ferite choccanti, non riuscivo nemmeno a guardarlo". Antonello Gadau, vicino ...Ha raccontato i momenti terribili della sera del 26 febbraio 2022, quando l’imputato Fulvio Baule, 41enne di Ploaghe, uccise con l’ascia i suoceri Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, ferendo ...Chi prova a volare in alto, addirittura in un altro pianeta, è Ghali con “Casa mia”. È un viaggione, è come un brano scritto a quattro mani con un extraterrestre amico. «Insieme guardiamo il Pianeta ...