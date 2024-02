Casa Benedetto XVI operativa a marzo | al via il polo materno infantile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiXVI ha compiuto importanti passi in avanti per l’apertura al pubblico: il piano terra sarà operativo a. Lo si è appreso questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella e il direttore dell’Asl Gennaro Volpe. L’incontro era stato convocato per illustrare per la concessione in comodato d’uso all’Asl dell’immobile sito in via Rosselli, denominato in un primo momento “Ladi Jonas”. Ma Mastella ha annunciato che la struttura sarà intitolata al papa tedesco Ratzinger, recentemente deceduto, dopo aver scritto a suo modo una pagina di storia dimettendosi dal Soglio di Pietro nel corso di un incontro tra prelati. Mastella e Volpe hanno illustrato un accordo di 25 anni tra Comune e Asl per la realizzazione di ambulatori ...