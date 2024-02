Carolina Marconi e il video in cui si rasa i capelli | “Che effetto rivedermi”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha ricordato il momento in cui si èta idopo avere iniziato a perderli a causa della chemioterapia. Nelle ultime ore, la showgirl ha postato su Instagram ilnel quale aveva immortalato quei momenti: dopo la diagnosi di cancro al seno, arrivata il 24 marzo 2021,aveva iniziato il primo ciclo di chemio il 16 giugno successivo. “Mi fa un certovedermi dopo due anni e mezzo in questo. Ricordo ancora quel giorno di mattina: facevo colazione in cucina, stanca di vedere come perdevo identro la mia tazza di latte. Mi sono alzata di scatto, ho preso coraggio e mi sonota”, ha esordito nel post la showgirl, che molte volte si è aperta con i fan ...