Carnevale in arrivo | prepara questi dolci buonissimi da leccarsi i baffi!

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cosa offrire ai propri bambini con l’del? Sicuramente un dolce tipico che può essere una perfetta merenda.Tra pochi giorni sarà la festa di tutti i bambini, ma anche dei grandi che non hanno mai perso la voglia di travestirsi e divertirsi. Stiamo parlando die quale occasione migliore per deliziare il palato dei più piccoli e dei grandi se non con un dolce tipico? Infatti, oggi vogliamo mostrarvi comere le frittelle di mele che sono diffuse soprattutto in due regioni del Nord Italia, ovvero la Lombardia ed il Trentino.Comere le frittelle di mele – InformazioneOggi.itOvviamente, esistono tantissime varietà di questo dolce tipicosco, ma noi proveremo la ricetta classica. Anzi, se dobbiamo dirla tutta, la nostra intenzione è quello di ...