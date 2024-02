Carlo III ha un cancro | iniziate le cure

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 19.35 A reIII del Regno Unito è stato diagnosticato una forma di. La notizia è stata diffusa da Buckingham Palace, precisando che non si tratta di unalla prostata come farebbe pensare il recente ricovero per un ingrossamento della prostata. Il tipo di tumore di cui soffreIII non è stato rivelato, ma la stessa dichiarazione del palazzo ha affermato che il re ha iniziato lunedìregolari.III "rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento" e desidera tornare ai sui impegni.