Carlo III e il cancro | gli scenari possibili | ipotesi abdicazione e Regency Act

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha commentato su X la notizia inerente al cancro di Re Carlo III. Le sue parole."Tutto il Paese oggi farà il tifo per il Re. A Carlo III i migliori auguri per una completa e pronta guarigione", scrive su X l'ex premier Boris Johnson.Ha aspettato di fare quello per cui era nato per settant’anni e 214 giorni. E oggi, dopo nemmeno due anni di regno, è piombata la sentenza: Carlo III è malato. Un qualcosa che cambia radicalmente la p ...