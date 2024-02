Carl Weathers | le star di Hollywood ricordano il compianto interprete di Apollo Creed

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da Arnold Schwarzenegger a Pedro Pascal e l'amico Sylvester Stallone, i messaggi dellein ricordo delladi Rocky. La scomparsa diha colpito parecchi colleghi e amici dell'attore, conosciuto in tutto il mondo grazie al ruolo di nemesi e alleato di Rocky Balboa nella saga di Sylvester Stallone,. In ricordo diparecchiehanno pubblicato sui social il loro messaggio affettuoso nei suoi confronti. Molto atteso era l'intervento di Stallone:"Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Sono così devastato che non riesco nemmeno a dirlo. Cerco di tenermi tutto dentro perchéè stato una parte così importante della mia vita, del mio successo, di tutto questo. ...