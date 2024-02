Carey Mulligan | Gli attori che dichiarano che i premi non contano stanno mentendo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La star di Maestro ha criticato i colleghi che pubblicamente sminuiscono il valore dei. Intervistata dal Sunday Times,, candidata all'Oscar per la sua performance nel film di Bradley Cooper su Leonard Bernstein, Maestro, non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nomination e ha criticato i colleghi che pubblicamente, a suo dire, fingono di mostrarsi disinteressati a qualsiasi riconoscimento, anche prestigioso come un Oscar. "È la cosa più cool. Perché arriva dai tuoi colleghi. È fantastico" ha dichiarato, convinta che coloro i quali esprimono indifferenza nei confronti di una vittoria agli Oscar 'mentono al 100%'. Polemica per le assenzesi è anche schierata apertamente contro la mancata candidatura di …

Carey Mulligan si è anche schierata apertamente contro la mancata candidatura di Greta Gerwig fra le migliori registe: "Sono distrutta per Greta perché non so cos'altro un regista possa fare per ...In un’intervista rilasciata al Sunday Times l’attrice, che nel film interpreta la moglie del Maestro Felicia Montealegre, ha confessato apertamente il proprio entusiasmo per la nomination agli Oscar: ...Ad affrontare l'argomento è una che con gli Oscar ha una certa familiarità: candidata prima nel 2010 per An Education e poi nel 2021 per Una Donna Promettente, Carey Mulligan è pronta a gareggiare ...