Caressa | “Mi sorprendono le critiche a Pioli Leao bene | ma non benissimo”

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Jonathan David, attaccante di proprieta del Lille e monitorato molto attentamente anche dalla dirigenza del Milan. Come riportato da ...Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Torino Salernitana, Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan trasferitosi in prestito negli ultimi giorni del mercato invernale, si è espresso ...Giroud vola a Londra per motivi legati al calcio: TUTTI i dettagli del suo viaggio in Inghilterra. Le ultime All’indomani della vittoria in rimonta sul campo del Frosinone, Olivier Giroud è volato que ...