Carceri e Cpr come polveriere | un suicidio ogni due giorni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Immaginate una stanza con dieci persone, immaginate ora di dovere dire addio a una di loro48 ore perché un giorno sì e uno no c'è chi decide di togliersi la vita. Sareste soli in pochissimi. Fa impressione, vero? Ecco, questo è quello che avviene nelle nostre. Il 2024 è...

Un disabile si impicca nel penitenziario di Caserta, un ucraino a Verona: è il quinto in poche settimane (repubblica)

Fermare la strage dei suicidi in carcere e nei Cpr La situazione all'interno delle carceri italiane e dei centri per il rimpatrio degli extracomunitari è ...Intanto dopo il decesso del 22enne l'opposizione protesta, Magi di +Europa: 'I Cpr sono buchi neri del diritto', Fratoianni: 'Chiudiamoli subito' ...Il corpo rinvenuto all'alba del 4 febbraio nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma. Protesta dei detenuti. La Garante Calderone: «Questi posti vanno chiusi» ...