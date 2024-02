Carceri | Conte | ‘Meloni confusa da jet-lag | chiacchiere in libertà e zero soluzioni’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Il jet-lag deve aver mandato Meloni in gran confusione. Poco fa dal Giappone ha affermato che il sovraffollamento delle carceri non si affronta eliminando i reati ma con investimenti e assunzioni. Il suo Governo sta facendo esattamente il contrario. Vuole evitare il carcere a politici e potenti, abolendo per loro i reati e allargando gli spazi di impunità: via l?abuso di ufficio, svuotato il traffico di influenze, compressione delle intercettazioni vitali contro il malaffare, norme di favore per corrotti ed evasori. In compenso fa registrare il nulla in materia di investimenti sul personale nella sicurezza, nella giustizia e nelle carceri. Gli ultimi sostanziosi investimenti sono collegati ai miei due governi e ai fondi del Pnrr.in, nessuna soluzione”. Lo scrive su X il leader del M5S, Giuseppe. L'articolo CalcioWeb.