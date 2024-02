Canzoni Sanremo 2024 | «Pazzo di te» di Renga e Nek – testo e significato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 febbraio 2024)e Nek (US Rai) Un’amicizia nella vita, quella che lega i cantantie Nek, culminata nel 2022 in una collaborazione artistica che ora arriva al Festival di. Dopo 9 partecipazioni (di cui 1 vittoria nel 2005 con Angelo) pere 4 per Nek, i due hanno già condiviso il palco dell’Ariston come superospiti nel 2018 insieme a Max Pezzali. Quest’anno saranno per la prima volta in gara insieme, e il brano scelto si chiamadi te. Il protagonista assoluto della canzone è l’amore, un amore adulto, provocatorio, che guarda agli aspetti negativi con la consapevolezza che saranno quelli a rendere ancora più forte e vero il legame. “Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo ...