Canzoni Sanremo 2024 | «Casa mia» di Ghali – testo e significato

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Dopo più di un anno di assenza dalla scena musicale,è pronto a tornare e lo farà sul palco del Festival di. Per questa sua prima partecipazione alla kermesse canora più importante d’Italia, ha scelto un brano dal nomemia. Una canzone che tocca argomenti già trattati dal cantante come la contrarietà alla guerra, la condizione dei migranti e le insicurezze nelle città. “E’ come se fosse un bravo scritto a 4 mani con un alieno con il quale io mi metto nei panni di un terrestre e lui dello straniero e parliamo di”, ha raccontato il cantante che ha anche firmato il pezzo insieme a Davide Petrella e Michelangelo. Nella quarta serata, si esibirà con Ratchopper sulle note di un medley dal titolo Italiano Vero.di...

tutto pronto per Sanremo 2024 . Dal 6 al 10 febbraio 2024 , Amadeus torna per il quinto anno consecutivo al Teatro Ariston da dove il Festival sarà ... (ilmessaggero)

Alessandra Amoroso è pronta a partecipare al Festival di Sanremo 2024 . La cantante sarà per la prima volta in gara alla rassegna canora, seppure è ... (ilcorrieredellacitta)

In via Gaudio 61, a Sanremo , c’è sempre stata la pizzeria - trattoria Al Sessantuno: forno a legna con tanto di Pulcinella nel logo, non c’è spazio ... (gamberorosso)

Fiorella Mannoia (US) Fiorella Mannoia per la sesta volta al Festival di Sanremo . La cantautrice romana torna tra i Big a sette anni ... (davidemaggio)

Loredana Berté – “Pazza” Chitarroni rock e voce che arriva come una carezza e poi come uno schiaffo. Per Berté non c’è differenza tra prove e gara. Mani al cielo, piedi ben piantati, un fuoco che la ...Milano, 5 feb. (askanews) – In occasione del Festival della canzone italiana di Sanremo, Fantini Wines ha creato una special edition del suo rosso “Don Camillo-Gold Collection” con un’etichetta person ...I 30 big sul palco dell’Ariston nel lungo pomeriggio della vigilia. Applausi, battute, tanta emozione. Ovazione per Angela dei Ricchi e Poveri: “Mi devo ...