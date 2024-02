Cantieri nei paesi e progetti digitali Podenzana | nuovi servizi e restyling | Sostegni a chi si trova in difficoltà

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I, a, diventano ancora più. Avviato il processo dizzazione dei, sostenuto da settePnrr - Missione 1zzazione, Innovazione e Sicurezza della PA, che consentirà, entro il 2026, di compiere la complessa transizione digitale. Si va dall’abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni locali all’adozione della piattaforma PagoPA o ancora l’integrazione Spid e Carta di identità elettronica. Un percorso sostenuto anche dal Progetto Botteghe della salute con Anci e Sds, che prevede l’apertura di uno sportello a palazzo comunale dalle 9 alle 12, due venerdì al mese, gratuito, per sostenerli nell’utilizzo dei. Prossimi appuntamenti 9 e 23 febbraio. Lo ...

Autostrade per l’Italia e l’ Arma dei Carabinieri , hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e promuovere la diffusione ... (europa.today)

Autostrade per l’Italia e l’Arma dei Carabinieri , hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e promuovere la diffusione ... (today)

Roma, 2 febbraio 2024 – Autostrade per l’Italia e l’ Arma dei Carabinieri , hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e ... (romadailynews)

I servizi, a Podenzana, diventano ancora più digitali. Avviato il processo di digitalizzazione dei servizi, sostenuto da sette progetti Pnrr - Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza dell ...MACERATA - Manutenzione della scalinata storica del Convitto in piazza Marconi in prossimità del sottopasso di Porta Montana e ripristino dei due vialetti laterali. I lavori si sono ...Roma la più grande stazione appaltante d’Europa I sindacati stimano che sul territorio romano lavorino circa 250 mila persone nei cantieri, con varie mansioni. L’impatto sull’economia romana non è di ...