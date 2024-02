Cambio di rotta meteo | TANTA PIOGGIA in arrivo

Santiago Abascal è stato riconfermato presidente di Vox per un mandato di quattro anni. La rielezione è arrivata per acclamazione nel corso di un ... (secoloditalia)

Milano, 27 gen. (askanews) – “Mi congratulo di tutto cuore per la tua meritata conferma come leader di Vox”. Con queste parole, pronunciate in ... (ildenaro)

Cambia tutto in Europa e sull’Italia L’Europa e l’Italia stanno per affrontare un brusco cambio di circolazione, con un’imminente variazione delle condizioni climatiche. Dopo giorni di insolita mite ...L’Europa e l’Italia stanno per vivere una fase di transizione meteo significativa, con un’imminente variazione delle condizioni climatiche. Dopo giorni di insolita mitezza, che vedranno le temperature ...A dicembre scorso la commissione Via-Vas ha dato il via libera ambientale all’opera (con prescrizioni). Investimento a regime superiore ai 700 milioni, con l’obiettivo di raddoppiare i traffici ...