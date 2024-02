Calvarese | «Maresca | Inter-Juventus di personalità Un solo errore»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Fabioha arbitratoe lo ha fatto con, questo il pensiero dell’ex arbitro Gianpaolotra le colonne di Tuttosport il giorno dopo il trionfo nerazzurro. Di seguito la sua moviola. DISCIPLINARE – Gianpaoloil giorno dopoha analizzato la direzione di gara di Fabio, arbitro della partita: «Fabiosta attraversando un ottimo momento di forma ed era uscito benissimo mediaticamente dal caso razzismo a Udine che aveva coinvolto Maignan, facendo dichiarazioni totalmente nuove per un arbitro. Dal derby d’Italia, l’arbitro campano esce bene. In una fase storica di grossa difficoltà per gli arbitri, finire senza polemiche una partita del genere è ...

Calvarese , ex arbitro di Serie A, ha fatto la sua analisi su Tuttosport dell’arbitraggio di Maresca in Inter-Juve di San Siro Calvarese , ex arbitro ... (calcionews24)

Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha fatto la sua analisi su Tuttosport dell’arbitraggio di Maresca in Inter-Juve di San Siro Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha fatto la sua analisi su Tuttosport ...Dal derby d’Italia, l’arbitro campano esce bene. In una fase storica di grossa difficoltà per gli arbitri, finire senza polemiche una partita del genere è impresa non da poco ...Il fischietto napoletano, 42 anni, è stato designato per la gara di San Siro che vale una fetta di scudetto. Torna in campo dopo la brutta domenica di Udine per i cori razzisti a Maignan del Milan, ...