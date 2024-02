Calvarese | l’analisi su Maresca in Inter-Juve | «Un solo errore»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024), ex arbitro di Serie A, ha fatto la sua analisi su Tuttosport dell’arbitraggio diindi San Siro, ex arbitro di Serie A, ha fatto la sua analisi su Tuttosport dell’arbitraggio diindi San Siro. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «adotta una soglia tecnica corretta, fischiando il giusto. Eppure nel primo tempo commette unquando punisce l’vento di Danilo su Thuram. Il brasiliano arriva nettamente in anticipo sul pallone, che schizza via. Sbaglia il direttore di gara ad ammonire. Nel secondo tempo Thuram cade a terra in area di rigore, ma lo spalla a spalla con Bremer è del tutto regolare. In totale l’arbitro della sezione di ...