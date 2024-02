Calhanoglu Inter, Zazzaroni lo promuove: «Una partita alla Pirlo» (Di lunedì 5 febbraio 2024) Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla prestazione di Hakan Calhanoglu in Inter Juve Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, promuove Hakan Calhangolu, tra i migliori in campo della vittoria dell’Inter contro la Juve. Di seguito le sue parole sul centrocampista nerazzurro. «Sul campo ha prevalso il centrocampo di Inzaghi che è una combinazione perfetta di dinamismo e tecnica. Su tutti Calhanoglu che sta completando l’evoluzione pirliana: da trequartista a playmaker con una visione di gioco circolare, il corto e il lungo, uno spettacolo. Ps. Quando l’uomo che ha Calhanoglu incontra l’uomo che non ce l’ha, quello che non ce l’ha può essere salvato solo da un asteroide». Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di lunedì 5 febbraio 2024) Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sulla prestazione di HakaninJuve Ivan, dalle colonne del Corriere dello Sport,Hakan Calhangolu, tra i migliori in campo della vittoria dell’contro la Juve. Di seguito le sue parole sul centrocampista nerazzurro. «Sul campo ha prevalso il centrocampo di Inzaghi che è una combinazione perfetta di dinamismo e tecnica. Su tuttiche sta completando l’evoluzione pirliana: da trequartista a playmaker con una visione di gioco circolare, il corto e il lungo, uno spettacolo. Ps. Quando l’uomo che haincontra l’uomo che non ce l’ha, quello che non ce l’ha può essere salvato solo da un asteroide».

