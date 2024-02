Calendario sci alpino | orari prossime gare Bansko e Soldeu | programma 10-11 febbraio | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo una settimana di quasi riposo, torna a ritmi regolari la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Nel weekend appena passato c’è stato solo lo slalom di Chamonix, mentre per le ragazze l’ultima gara è stata martedì scorso con il gigante di Plan de Corones. Quello in arrivo sarà un fine settimana interamente dedicato alle specialità tecniche, con entrambi i settori impegnati in una gara tra le porte larghe sabato e una tra i rapid gates domenica: maschi in scena a(Bulgaria), femmine a(Andorra). Il comparto maschile torna in Bulgaria, precisamente ae sulla pista intitolata ad Alberto Tomba. Glidi gara saranno gli stessi sia sabato sia domenica, con la prima manche inalle 9.30 e la seconda alle 12.30. In gigante riuscirà Marco Odermatt a ...