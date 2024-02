Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi | orari 5 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Continuano ididi scena a Doha. L’Aspire Dome sarà ancora protagonista con un’Italia che vuole andare alla riscossa dopo i primi tre giorni in cui ha un po’ faticato ad esprimersi. Occhi soprattutto sul pomeriggio. Alle 12.00 italiane Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero andranno all’assalto di un posto sul podio, che non è apparso lontanissimo nei preliminari, provando ad ambire anche a qualcosa di più di un terzo posto iridato. Stesso ragionamento anche per Giorgio Minisini, in acqua per il solo maschile tecnico dalle 18.00: per lui una prova poco convincente nei preliminari, ora può rifarsi dopo essersi tolto un po’ di ruggine da dosso. In mattinata i preliminari della prova tecnica a squadre. Il quarto giorno dideidi...