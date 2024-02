Calendario Mondiali biathlon Nove Mesto 2024 | programma | orari giornalieri | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dal 7 al 18 febbraio l’appuntamento è di quelli importanti per il. Assisteremo aisulle nevi di(Repubblica Ceca) e si prospetta una rassegna iridata spettacolare in cui ogni gara sarà vissuta con grandissima intensità. In casa Italia si vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, puntando a riscontri di un certo rilievo. La formazione tricolore avrà come punto di riferimento Lisa Vittozzi. La sappadina, in lotta per la vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo, vorrà recitare il ruolo della primattrice in questo contesto. Grande curiosità poi sulle condizioni di Dorothea Wierer. Una stagione, finora, tormentata per l’altoatesina. I tanti malanni l’hanno costretta a saltare non poche gare e anche per questo che “Doro” ha deciso di non terminare la tappa di ...