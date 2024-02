Calciomercato Milan – Tra Zirkzee e Sesko spunta il nome che non ti aspetti

Come riportato da Calciomercato .com, Zirkzee sarebbe in cima alla lista dei desideri del Milan . Moncada potrebbe fare un tentativo (pianetamilan)

Il Milan in vista della prossima stagione sta programmando almeno un colpo di Calciomercato per reparto e il lavoro del ds Antonio D'Ottavio... (calciomercato)

Un fraseggio ed una ingenuità di troppo e la grande impresa sfuma. Il giorno dopo Frosinone-Milan, finita con i gli ospiti a festeggiare ed i canarini a recriminare sul un risultato nullo ...Tanto impacciato era al Milan, quanto è ora devastante in quanto a sicurezza ...che ha sempre giocato un ottimo calcio, tornasse nella città del Giglio con zero punti. Il bello è che, almeno fino ...Napoli e Milan sono pronti a sfidarsi in sede di calciomercato in vista della prossima estate con due attaccanti nel mirino ...