Calciomercato Milan – Jovic | possibilità altissime per il rinnovo

Il Milan in vista della prossima stagione sta programmando almeno un colpo di Calciomercato per reparto e il lavoro del ds Antonio D'Ottavio... (calciomercato)

Calciomercato Milan , il PSG fa sul serio e in estate ci sarà l’assalto a Rafael Leao per sostituire Kylian Mbappé già promesso al Real Madrid Sarà ... (dailymilan)

CALCIOMERCATO - All'indomani della vittoria sulla Juventus, l'Inter lavora per rinforzare la mediana della prossima stagione. Zielinski è atteso alla firma nell ...Il Milan in estate potrebbe essere vittima di un effetto domino che coinvolgerebbe tre società internazionali. A scatenare un valzer di attaccanti di livello importante sarà Kylian Mbappè, che secondo ...Tanto impacciato era al Milan, quanto è ora devastante in quanto a sicurezza ...che ha sempre giocato un ottimo calcio, tornasse nella città del Giglio con zero punti. Il bello è che, almeno fino ...