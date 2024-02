Calciomercato Milan – Assalto del PSG a Leao | retroscena e prospettive

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Rafaeldalal PSG nel prossimoestivo? Il giocatore sta bene in rossonero, ma ... Facciamo il punto nell'articolo

Calciomercato Milan , l’attaccante serbo Luka Jovic è una garanzia: segna sempre goal decisivi. Ora il rinnovo è più vicino… Non è un caso che il ... (dailymilan)

Il Milan sarebbe sempre interessato a Benjamin Sesko in vista della sessione di Calciomercato estiva, ma ci sarebbe un pericolo ... (pianetamilan)

Il Milan in vista della prossima stagione sta programmando almeno un colpo di Calciomercato per reparto e il lavoro del ds Antonio D'Ottavio... (calciomercato)

Luka Jovic 'gran riserva' di questo Milan : si sta meritando il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno a suon di gol pesanti (pianetamilan)

Tanto impacciato era al Milan, quanto è ora devastante in quanto a sicurezza ...che ha sempre giocato un ottimo calcio, tornasse nella città del Giglio con zero punti. Il bello è che, almeno fino ...Il club rossonero lo aveva preso a titolo gratuito, con una opzione unilaterale per il rinnovo del contratto annuale: una condizione che eserciterà. Tutti i dettagli ...Nelle ultime ore di calciomercato i rossoneri hanno perfezionato alcune cessioni tra cui una che è molto significativa ...