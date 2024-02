Calcio | Sindacato di Polizia Coisp | “Ennesima festa trasformata in guerriglia urbana Chiediamo misure più drastiche”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Ieri, come ormai troppo spesso accade, abbiamo assistito all’dello sportindalla follia di alcuni criminali travestiti da tifosi, sia a Milano al termine di Inter-Juve, e sia a Giulianova in occasione del derby con il Teramo. Il bilancio ovviamente è drammatico: a Milano i lanci di bottiglie e bombe carta contro lahanno danneggiato diverse aree della città e hanno comportato 50 Daspo, di cui due arresti e 48 denunce per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato”. Lo si legge in una nota scritta da Domenico Pianese, segretario generale deldi. “A Giulianova invece, a causa dei tafferugli scoppiati prima ancora del match con ...