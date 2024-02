Calcio Seconda | pari nel derby

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pisa 5 febbraio 2024 – Nel girone B diCategoria termina intà iltra i padroni di casa dell’Atletico Cascina ed il Migliarino Vecchiano, giocato allo Stadio ‘Redini’. Una gara combattuta finita a reti bianche (0 – 0) ma che ha visto molto capovolgimenti di fronte e non poche occasioni da ambo le parti specialmente nel corso della prima frazione. Nella ripresa le due squadre provano a superarsi ma le porte rimangono inviolate e per i padroni di casa questo è sicuramente un successo. L’Atletico guadagna un aposizione in classifica, mentre il Migliarino Vecchiano la perde.Atletico Cascina – Migliarino Vecchiano 0 – 0 Atletico Cascina: Betti Mas., Guidi, Riccetti (Barra), Pazzini, Bertini, Battaglia, Castagna, Telloli (Betti Mat.), Thairi, Menichetti, Amoroso. A disposizione Pampana, Elisei, Cerrai, Marra, Giusti, Grassi. ...

