Calcio Promozione | è pari per l' Urbino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pisa 5 febbraio 2024 – Pareggio per 1 – 1 per l’Taccola nella quarta giornata del girone di ritorno in. Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme l’Atletico Piombino, passato in vantaggio poco dopo il quarto d’ora con una rete messa a segno da Lunghi, ha subito il pareggio ulivetese nella ripresa quando Castellacci al 70’ ha segnato per la squadra di mister Taccola. Un gol pesante che è riequilibrato una gara che si stava mettendo male per i biancorossi. Pisani con un punto in più rispetto agli ospiti al termine della gara:Taccola quinto con ventisei punti insieme a Colli Marittimi e Montelupo, mentre l’Atletico Piombini a venticinque con Atletico Maremma, Centro Storico Lebowski ed Invicta Sauro. Una classifica anomala con affollamento a centro classifica. Questo il tabellino della sfida....