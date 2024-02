Calcio Prima | San Giuliano | San Frediano e Calci da tre punti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pisa 5 febbraio 2024 – InCategoria il big-match tra l’Atletico Etruria terzo in classifica e la super capolista Sanha visto la vittoria della squadra ospite di mister Roventini. La corazzata Sanè passata anche sul campo dell’Atletico Etruria imponendosi per 0 – 2 ed allungando ulteriormente in classifica. A siglare le reti, una per tempo, l’eterno bomber Francesco Di Paola, la scorsa stagione in Eccellenza al Fratres Perignano e sceso di due categorie per il progetto sangiulianese. Una gara comunque combattuta sbloccata su rigore e che ad inizio secondo tempo ha visto anche l’inferiorità numerica della squadra di casa a causa di un’ espulsione. Sanche sale a cinquantacinquein graduatoria, in attesa solo della matematica per festeggiare l’approdo in ...