Calcio | Monza Galliani Futuro Palladino? Vedremo a fine stagione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Inter-Juve? Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del" MILANO - "Inter-Juve? Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del. L'Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nelnon sempre vince la squadra più forte". Lo ha dich