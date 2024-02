Calcio femminile | le migliori italiane della 15ª giornata di Serie A | Glionna indispensabile | Linari guerriera Prugna è ocunque

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La quindicesimaA 2023-2024 diè andata in archivio, facendo emergere dei dettagli molto importanti. La Roma, capolista, ha regolato per 3-1 la Juventus nel match di cartellone, dimostrando grande solidità e scappando a +8 in classifica quando mancano solo tre turni alla finestagione regolare. Bene poi Sassuolo e Samp, che hanno battuto rispettivamente Napoli e Pomigliano. Si sono divise la posta poi Milan e Fiorentina, mentre il Como ha vinto sul campo dell’inter Diverse le azzurre che si sono distinte lo scorso weekend, con nota di merito proprio per le capitoline, tre di queste in grandissimo spolvero. MANUELA GUGLIANO (ROMA): la centrocampista giallorossa si è fatta trovare pronta al momento giusto, trasformando il ...