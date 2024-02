Calcio a 5 | l’Italia parecchia con la Serbia nell’ultima amichevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il tour di amichevoli della nazionale italiana dia 5 in Marocco finisce con un pareggio. Dopo quattro ko contro la selezione locale, gli azzurri riescono a trovare un pari, pieno di rammarico, contro la. In una partita dominata nel primo tempo, con le reti di Brunelli, Arillo e Donin, chiuso sul 3-0, gli uomini di Bellarte riescono però, purtroppo, a sciupare tutto facendosi rimontare nella ripresa dai gol di Rakic, dall’autorete dello stesso Arillo e dal 3-3 conclusivo di Tomic. Così Bellarte a fine partita, al sito FIGC: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e un secondo dove abbiamo avuto le nostre chance anche per fare altri gol, così come abbiamo concesso occasioni anche ai nostri avversari. Un calo nella ripresa lo avevamo messo in preventivo dopo aver giocato tanto negli ultimi giorni, mentre loro erano alla prima partita. ...