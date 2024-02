Caduta rovinosa e stagione finita per Goggia | cos' è successo a Ponte di Legno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Paura per Soffia. La fuoriclasse bergamasca èmente nel corso di un allenamento adied è stata poi sottoposta presso la Clinica La Madonnina di Milano a una TAC e a una risonanza magnetica, che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. L'operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell'UO di Traumatologia dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio., purtroppo, per la sciatrice, che attualmente è al comando della Coppa del mondo di discesa con 350 punti. Quello di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni subiti dalla campionessa bergamasca, ...