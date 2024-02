Cade in bici testimone dell' inchiesta su Pozzolo | grave trauma

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'avvocato Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Biella, e ritenuto uno dei testimoni chiavesullo sparo di Capodanno a Rosazza per il quale è indagato il parlamentare Emanuele(Fdi) è ricoverato al Cto di Torino per unincidente durante un'escursione in mountain bike, sulle montagne tra Biella e Ivrea. È stato sottoposto a un intervento chirurgico, ha riportato uncervicale, la prognosi è di 90 giorni. L'incidente è avvenuto durante una discesa sulla pista del Monte Casto. Secondo la ricostruzione fatta dai soccorritori Zani avrebbe perso il controllocletta andando a sbattere con violenza contro un albero. Gli uomini del soccorso alpino lo hanno stabilizzato caricandolo sull'elisoccorso che lo ha ...

E' andato in archivio un 5° turno di ritorno davvero tellurico nel girone Centro D del campionato di Divisione Regionale1. Dopo la capolista Cucciago caduta nell'anticipo di venerdì contro Appiano, ie ...Un anziano di Urgnano cade dalla bici e si spezza una gamba a causa di un tombino rialzato in una strada buia.Il ciclista 49enne pedalava con un tasso alcolemico nel sangue tre volte oltre il limite consentito: 1,83 g/l. Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza ...