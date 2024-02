Bus | la biglietteria apre tardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sono un pendolare della linea di bus Pesaro - Urbino e segnalo (ho le foto) della situazione del terminal alle ore 06:55. Ovvero non c' è la possibilità di fare i biglietti, di obliterare e tantomeno di cambiare le monete per poi fare il biglietto in autobus. Anche la toilette è chiusa. Visto che i primi autobus partono intorno alle 06:00 come riesce un povero utente dell' Adriabus a entrare in possesso di un regolare documento di viaggio? Visto che l' operatore Adriabus addetto alla verifica del possesso del citato documento anche alle ore 6:00. Si siamo a conoscenza anche del biglietto digitale!! Ma non giustifica il disservizio. Per non parlare degli schermi per gli orari, mai funzionanti! Ilario Toderi