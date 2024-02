Buckingham Palace | ' diagnosticato un cancro a re Carlo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha reso noto che è statouna rea margine dell'intervento a cui il sovrano è stato sottoposto poco più di una settimana fa nella London Clinic, lo stesso ospedale privato di Londra in cui alcuni giorni prima era stata operata per una delicata operazione all'addome rimasta di natura imprecisata sua nuora Kate, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono William. Il palazzo non ha indicato dove ilsia localizzato né di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che è considerato trattabile e cheha iniziato oggi stesso un ciclo di "trattamenti regolari". La corte aggiunge che "la pausa" negli impegni pubblici ufficiali iniziata dopo l'intervento alla prostata è destinata a questo punto ad allungarsi e che ...