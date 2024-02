Brentford-Manchester City lunedì 05 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Occasione per i Citizens

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ilsi presenta a questo appuntamento contro ilforte di una striscia di otto vittorie consecutive, e dieci su undici, ma sopratutto con importanti recuperi che fanno ben sperare i tifosi per il futuro. Si sa che ipuntano alla clamorosa doppietta di Champions League e con una squadra così come InfoBetting: Scommesse Sportive e

E’ pronta a prendere il via la 18ª giornata di Premier League e tante squadre sono pronte ad incontrarsi per scontri diretti. Il Manchester United ... (calcioweb.eu)

Terminata dopo appena 6 mesi la sua avventura in prestito al Manchester United , il terzino sinistro spagnolo Sergio Reguilon , di proprietà... (calciomercato)

I pronostici di lunedì 5 febbraio: c'è il posticipo di Serie A tra Roma e Cagliari, si gioca pure in Liga, Premier League e altri tornei minori.L'Arsenal riapre la Premier League. Vince (3-1) il fondamentale scontro diretto al vertice con il Liverpool e si riporta a -2 dalla capolista. Gli uomini di Arteta hanno meritato il successo anche se ...La squadra di Guardiola è un treno in corsa male Bees hanno ritrovato il loro bomber: come finirà il match Occhio all'esito ritardatario ...