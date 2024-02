Branco in Italia grazie al Pd | le responsabilità dello stupro di Catania

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tutti e sette gli egiziani, arrestati per lodella tredicenne di, erano entrati sul territorio nazionale irregolarmente da minori e alloggiavano in strutture di accoglienza. I migranti erano sbarcati sulle costene in un periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Tre sono ancora minori, mentre quattro sono diventati nel frattempo maggiorenni, tutti regolari, in quanto hanno ottenuto l'allungamento del permesso di soggiorno fino ai 21 anni e stavano preparando la conversione. Una possibilità prevista dalla legge in materia che risale al 2017 (governo Gentiloni) e che porta la firma di Sandra Zampa, senatrice del Pd. Dà la possibilità per i minori stranieri non accompagnati, che hanno un permesso di soggiorno per minore età e stanno per compiere 18 anni, di proseguire il proprio percorso di accoglienza ed integrazione ...