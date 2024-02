Box o garage | ecco dove lasciare gli animali domestici

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Avere degli animale ovviamente prevede anche degli obblighi:come ci si deve comportare con gli amici a quattro zampe Avere un animale in casa, ovviamente, prevede deiri verso l’amico a quattro zampe. Per molti non c’è neanche bisogno di ripeterli perché sanno che quando scelgono di avere un cane oppure un gatto devono necessariamente pensare alla salute dell’amico peloso, altri invece fanno fatica ad adottare le giuste abitudine per far star bene i cuccioli. L’animale che si ha vicino deve essere a tutti gli effetti un membro della famiglia: deve essere curato e accudito nel migliore dei modi, chiaramente. Glisono impegnativi e per questo la raccomandazione è quella di prenderli solo se si ha tempo da dedicargli, spazio in cui metterli e pazienza da vendere. Come comportarsi con gli...