Botta e risposta ad Anzola Il Consandolo strappa un punto

(Di lunedì 5 febbraio 2024)vino 1VINO: Cocchi, Naini, Migliacci, Masetti, Bettini (41’ st Vallasciani), Martino (41’ st Benuzzi), Bertinelli (37’ st Colace), Ezechia, Cassano (37’ st Prisco), Scalise, Scaglione. All.: Lanfranchi.: Darraj, Gaiani (21’ st Ambrosecchia), Bianconi, Brandolini, Liri, Trentini, Mazzoni (18’ st Gentili), Giberti, Colino (14’ st Tufa), Badjie (44’ st Tirotta), Vallesani (21’ st Dell’Isola). All.: Dirani. Arbitro: Musolesi di Bologna. Reti: 26’ pt Scaglione (A), 29’ st Gentili (C). Note: ammoniti: Migliacci (A), Cassano (A), Scaglione (A), Mazzoni (C), Colino (C), Tirotta (C). Pareggio sofferto per ildi mister Dirani in casa dell’vino. Dopo una fase di studio, al 26’ i padroni di casa passano in vantaggio sugli sviluppi di ...