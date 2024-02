Borsa | Milano migliore in Europa con Unicredit | giù Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)didi qualche frazioneinnella prima seduta della settimana: l'indice Ftse Mib è salito dello 0,76% a 30.952 punti, sotto i livelli più elevati della giornata che avevano superato quota 31mila, ma comunque ritoccando i massimi dal giugno 2008. In rialzo dello 0,66% a quota 33.081. In generale mercati azionari del Vecchio continente incerti, con Amsterdam che ha chiuso in rialzo dello 0,2%, Londra e Parigi piatte, Francoforte in calo dello 0,1%. Debole Madrid, che ha ceduto l'1,1% finale anche per lo scivolone del Banco Santander (-5%) sulle ipotesi di sanzioni statunitensi a istituzioni finanziarie in qualche modo attive con l'Iran. Piazza Affari è stata trainata da: il titolo ha concluso in rialzo dell'8% a 28,8 euro dopo aver registrato un utile 2023 di 8,6 ...