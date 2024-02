Borsa | Milano bene +1 | 1% con Unicredit | migliore in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Piazza Affari gira la boa di metà giornata come laampiamentein, grazie a(+9% a 29,2 euro) che trascina il settore bancario: l'indice Ftse Mib sale dell'1,1%, mentre Londra e Amsterdam sono in rialzo dello 0,3%, con Francoforte in crescita dello 0,2%. Piatte Parigi e Madrid. I mercati sembrano attendere soprattutto indicazioni più precise sul programma del taglio dei tassi da parte di Bce e Fed, con diversi dati macroeconomici dagli Stati Uniti del pomeriggio che potranno dare qualche segnale. Ma sul listino azionario diè corsa per le banche, dopo che l'istituto guidato da Andrea Orcel ha registrato un utile 2023 di 8,6 miliardidelle attese, che di fatto sarà redistribuito tutto ai soci se si considera anche il buyback, e al mercato ...