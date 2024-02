Borsa | l' Europa piatta guarda ai dati Usa | Milano +0 | 7%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street: gli operatori sembrano aspettare soprattutto i tantimacroeconomici dagli Stati Uniti, con(Ftse Mib +0,7%) che ha rallentato la sua corsa della mattina. Piazza Affari resta comunque di qualche frazione ancora la migliore in, dove Londra sale dello 0,1%, Amsterdam èmentre Parigi e Francoforte cedono lo 0,1%. Debole Madrid che perde lo 0,8% con lo scivolone del 4% del Banco Santander sulle ipotesi di sanzioni statunitensi a banche in qualche modo attive in rapporti con l'Iran. In questo clima restano forti ma sotto i massimi della giornata gli istituti di credito italiani, trainati da Unicredit che sale dell'8% a 28,8 euro dopo che l'istituto guidato da Andrea Orcel ha registrato un utile 2023 di 8,6 miliardi ...