Borsa | l' Europa conclude incerta | scivola Madrid

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente incerti: Amsterdam ha chiuso in rialzo dello 0,2%, Londra e Parigi piatte, Francoforte in calo dello 0,1%. Debole, che ha ceduto l'1,1% finale anche per lo scivolone del Banco Santander sulle ipotesi di sanzioni statunitensi a istituzioni finanziarie in qualche modo attive in rapporti con l'Iran.